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Мурманская область. Арктика01.02.17 09:29

Не выходя из камеры: поваров готовят в следственном изоляторы

Осуждённым отряда хозяйственного обслуживания мурманского следственного изолятора № 1 вручили свидетельства об окончании курса обучения в профессиональном образовательном учреждении № 29 по профессии «Повар». Цикл обучения востребованной на рынке труда профессии стартовал в СИЗО-1 1 сентября и был завершён 30 декабря защитой письменных квалификационных работ.

Всего обучиться искусству приготовления пищи пожелало 20 осуждённых, за четыре месяца прошедших полный курс обучения по очно-заочной форме.

Аттестационная комиссия постановила выдать свидетельства о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии «Повар» всем обучающимся, шестерым из которых присвоен третий разряд, двенадцати - второй, а двое самых способных смогли получить даже 4-й разряд.

В настоящее время семеро новоиспечённых поваров уже работают по профессии на пищеблоке следственного изолятора.

Всего при учреждениях региональной УИС осуществляют деятельность четыре федеральных казенных профессиональных образовательных учреждения ФСИН России. В I полугодии 2016-2017 учебного года уже обучено 243 осужденных по 11 различным специальностям, востребованным как в самих учреждениях, так и на рынке труда области. В настоящее время проходят обучение в профессиональных училищах при колониях 333 человека.

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