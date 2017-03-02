Не запутайтесь весной в праздничных днях, предупреждает Роструд

Как сообщает Роструд, выходной день в связи с празднованием 8 Марта, приходящийся в этом году на среду, разделит следующую рабочую неделю на две равные части - понедельник и вторник, 6 и 7 марта, и - четверг и пятницу, 9 и 10 марта.

Что касается выходных, связанных с майскими праздниками, то в связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать три дня подряд: суббота и воскресенье - 29 и 30 апреля и понедельник - 1 мая.

В связи с празднованием Дня Победы в России будут четыре выходных дня подряд - два календарных выходных дня, суббота 6 мая и воскресенье 7 мая. 9 мая, вторник, является нерабочим праздничным днем. Понедельник 8 мая в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с январских праздников, в частности, с 7 января, который приходился на субботу.