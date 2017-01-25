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Мурманская область. Арктика25.01.17 14:07

Неблагоприятные погодные условия осложняют промысел рыбакам Северного бассейна

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 24 января  текущего года, составил 237,2 тысячи тонн, что на 12,4 тысячи тонн, или на 5% меньше уровня прошлого года. Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, снижение объёмов добычи в начале января связано с неблагоприятными погодными условиями: промысел осложняют шторма и сложная ледовая обстановка в основных бассейнах промысла.

У рыбаков Северного бассейна вылов составляет 17,3 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 7,2 тысячи тонн. На промысле трески вылов составляет 8,2 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 9 тысяч тонн. Вылов пикши составил 8 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 1,6 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 24,6 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 4 тысячи тонн. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составило 1,1 тысячи тонн, что на 0,2 тысячи тонн больше уровня прошлого года.

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