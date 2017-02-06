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Мурманская область. Арктика06.02.17 12:04

Недобросовестные собственники и менеджеры банков-банкротов почти ничем не рискуют

За 11 лет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось взыскать с владельцев обанкротившихся банков меньше 1% нанесенного ущерба, сообщают «Ведомости» За  11 лет АСВ удалось добиться решений о взыскании средств с контролирующих лиц 14% из 425 банков, признанных банкротами в 2005-2016 гг., в том числе в трети из 182 банков, где были обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Сорок дел по 34-м банкам проиграны или приостановлены по разным причинам.

С середины 2013 г., когда Центробанк возглавила Эльвира Набиуллина, из банковской системы выбыл каждый третий банк, напоминает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Михаил Мамонов. На бумаге у 308 банков, лишившихся за разные прегрешения лицензии в 2013-2016 гг., согласно последней перед отзывом лицензии отчетности в ЦБ имелись активы на 2,89 трлн рублей - на 311 млрд рублей больше обязательств. На самом деле в тех 70% из них, что уже признаны банкротами, временные администрации обнаружили суммарную дыру почти в 1,4 трлн рублей, следует из данных регулятора. Размер выплаченного страхового покрытия по частным вкладам не раскрывается.

По подсчётам ЦМАКПа, у 65% банков, лишившихся лицензии, были обнаружены дыры в капитале, равные 2,1% ВВП, или 47% их активов. Дальше может быть хуже. «Чуть больше половины (394) ещё живущих банков могут прятать в своих балансах дыры в капитале на сумму 5,6% ВВП, или почти 4,7 трлн рублей, - рассказал Михаил Мамонов. - Это говорит о том, что отзывы лицензий и обнаружение основных дыр еще впереди. До сих пор карающая рука регулятора коснулась средних и мелких банков - за редким исключением вроде банка «Траст». А что будет, если ЦБ начнёт обнаруживать дыры в более крупных банках?»

По расчетам ЦМАКПа, наибольшие потенциальные потери локализуются в банках первой сотни, но вне топ-30.

Потери компенсирует государство - за счёт эмиссии денег на санацию и страховые выплаты вкладчикам. Недобросовестные же собственники и менеджеры банков почти ничем не рискуют. За 11 лет, что АСВ судится с ними, агентство получило решения о взыскании 101,6 млрд рублей. Но реально удалось получить лишь 180 млн рублей, или 0,18%. Общие же потери от уголовно наказуемых действий руководителей и собственников рухнувших банков АСВ еще год назад оценивало в 550 млрд рублей

Если у рухнувшего банка недостаточно средств для погашения обязательств, конкурсный управляющий может привлечь бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности - потребовать с них разницу между требованиями кредиторов и активами банка. Но у тех, как правило, нет имущества. В 80% случаев банкротство банка связано с выводом активов, когда похищенное имущество банка было легализовано через фиктивные, по сути, сделки и в итоге оказалось у родственников или контролируемых бывшими банкирами структур. А в законодательстве нет механизма, позволяющего изымать имущество у номинальных собственников, сетует представитель АСВ. Всё чаще активы выводятся за рубеж и сами владельцы при возникновении у банков серьезных финансовых проблем выезжают за пределы России, указывало ранее агентство. При этом российские суды отказывают в принятии обеспечительных мер, отмечает представитель АСВ. В итоге ускользнуть может даже то имущество, о котором известно кредиторам банка-банкрота.

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