Нефть пошла в рост, доллар и евро пошли на снижение

Мировые цены на «чёрное золото» сегодня растут на опубликованных в среду данных по запасам нефтепродуктов в США, свидетельствуют данные торгов.

Запасы бензина в США снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 256,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 1,071 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов не изменились с показателя предыдущей недели и составили 170,7 миллиона баррелей. Эксперты при этом прогнозировали рост на 0,3 миллиона баррелей.

Эти показатели смогли компенсировать негативные данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв). За неделю, завершившуюся 3 февраля, индикатор вырос на 13,8 миллиона баррелей, или на 2,8% - до 508,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 2,529 миллиона баррелей — до 497,329 миллиона баррелей.

«Рост запасов (нефти. - Ред.) был ужасен для рынка, но рынок не обращает на это внимания, потому что (данные по. - Ред.) запасам нефтепродуктов оказались лучше, чем ожидалось», - цитирует агентство президента «Lipow Oil Associates» Энрдрю Липова.

Доллар и евро сегодня снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,0416 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 43,17 копейки. К последней сделке 8 февраля доллар снизился на 19,84 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 40,68 копейки и составил 63,0399 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 21,51 копейки.