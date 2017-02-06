Нефть растёт, доллар и евро снижаются

Мировые цены на нефть сегодня растут на фоне расширения санкций США, направленных против Ирана, свидетельствую данные торгов.

Иран 29 января провёл испытания баллистической ракеты средней дальности. В ответ на действия Тегерана Вашингтон расширил санкционный список, включив в него 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки «Хезболлах», которую Вашингтон считает террористической.

Трейдеры отмечают, что усиление напряжения в отношениях между США и Ираном говорит о возможности дальнейшего ужесточения американских санкционных мер против Тегерана в будущем, пишет агентство «Рейтер». По мнению участников торгов, это может повлиять на экспорт нефти из Ирана.

Удорожание нефти, однако, сдерживается ростом буровой активности в США. Об этом, в частности, свидетельствуют пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes». Согласно отчету организации, по итогам завершившейся 3 февраля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 17 штук, или на 2,4%, до 729 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 158 штук, или на 27,7%.

Доллар и евро снижаются на Московской бирже в начале торгов. Рубль окреп к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающийся рост мировых цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,7532 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 56,05 копейки. К последней сделке 3 февраля доллар снизился почти на 21 копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 54,69 копейки и составил 63,2687 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 31,63 копейки.