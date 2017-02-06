ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отмечаем Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Учёные нас спасутСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Игра в снежки между политиками характерна не только для Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.02.17 10:27

Нефть растёт, доллар и евро снижаются

Мировые цены на нефть сегодня растут на фоне расширения санкций США, направленных против Ирана, свидетельствую данные торгов.

Иран 29 января провёл испытания баллистической ракеты средней дальности. В ответ на действия Тегерана Вашингтон расширил санкционный список, включив в него 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки «Хезболлах», которую Вашингтон считает террористической.

Трейдеры отмечают, что усиление напряжения в отношениях между США и Ираном говорит о возможности дальнейшего ужесточения американских санкционных мер против Тегерана в будущем, пишет агентство «Рейтер». По мнению участников торгов, это может повлиять на экспорт нефти из Ирана.

Удорожание нефти, однако, сдерживается ростом буровой активности в США. Об этом, в частности, свидетельствуют пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes». Согласно отчету организации, по итогам завершившейся 3 февраля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 17 штук, или на 2,4%, до 729 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 158 штук, или на 27,7%.

Доллар и евро снижаются на Московской бирже в начале торгов. Рубль окреп к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающийся рост мировых цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,7532 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 56,05 копейки. К последней сделке 3 февраля  доллар снизился почти на 21 копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 54,69 копейки и составил 63,2687 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 31,63 копейки.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 286 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире12:00«Столица». Тематическая программа13:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту ценУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо-PRO ВалютуНефть растёт, доллар и евро снижаютсяПровалились: евро потерял почти 92 копейки, доллар – 67 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 и 6 февраляПреступления в жилищно-коммунальной сфере Мурманской области не единичны-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения