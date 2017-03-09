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Мурманская область. Арктика09.03.17 09:16

«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиков

Ситуация в экономике России ухудшилась, считает более половины работающего населения (53%), пишут «Ведомости», ссылаясь на данные ноябрьского опроса РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ. Стабилизацию заметили 40,9% опрошенных, а улучшение – всего 3,7%. Сентябрьский замер фиксировал более позитивную картину: вдвое больше была доля отметивших улучшение, ухудшение фиксировали 43,2%, а стабилизацию – 46% (рекорд с февраля 2015 г.).

Оценка ситуации зависит от того, чем занимается человек. Так, среди занятых в промышленности в 1,5 раза больше ожидающих, что кризис продолжится ещё два года или дольше, чем среди чиновников и силовиков – главных оптимистов в стране. Почти 60% среди них считают, что ситуация стабилизировалась, всего около трети говорят об ухудшении. И лишь среди государственных и муниципальных служащих не нашлось тех, кто наблюдает полномасштабный кризис. Для сравнения: вдвое меньше занятых в промышленности говорят о стабилизации.

Изменения затронули 78% опрошенных, отмечается в мониторинге. И опять же чиновники лучше других защищены от кризиса – сильно он затронул лишь каждого седьмого из них, а в среднем по стране – каждого четвертого работника. Например, около 70% среди опрошенных государственных и муниципальных служащих и силовиков считают, что вряд ли потеряют работу или столкнутся с сокращением зарплаты. Для сравнения: среди занятых в промышленности спокойны за свое рабочее место 63,1%, за зарплаты – 50,3%, среди строителей – 52% и всего 38,7% соответственно.

Зарплаты силовиков и чиновников полностью зависят от бюджета, и государство в кризис не сокращало эти расходы, отмечают "Ведомости".

И все больше растет зависимость от государства населения в целом. В 2016 г. 19% доходов среднестатистический россиянин получил от государства – это исторический рекорд, следует из данных Росстата. Доходы 40% населения зависят от госвыплат на 50–60%, подсчитывал Всемирный банк. Около 40% семей, отмечающих ухудшение материального положения за последний год, полагают, что не справятся без помощи государства, говорится в исследовании ВШЭ.

В феврале индекс потребительских и финансовых настроений семей вернулся к уровням зимы 2015 года при оценке как текущей ситуации, так и перспектив года, согласно опросу ФОМа, проведенному по заказу ЦБ. На 3 п. п. (до 38%) выросла доля тех, кто говорит об ухудшении материального положения, и снизилась на 2 п. п. (до 51%) – тех, кто считает, что оно не изменилось. Ухудшение потребительских настроений совпало с ростом инфляционных ожиданий, следует из данных ФОМа.

Ситуацию можно охарактеризовать как «негативная стабилизация» ожиданий, говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: все привыкли к плохому – ничто не говорит ни об ухудшении, ни об улучшении ситуации.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/09/680410-gosudarstva-pazuhoi

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