Непредсказуемая погода Севера заставила аэропорт и авиаперевозчиков менять формы работы с клиентами

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела совещание по вопросу работы аэропорта Мурманск в зимний период.

«Причиной совещания послужили системные проблемы в работе аэропорта. В стандартных погодных условиях зимы Крайнего Севера аэропорт Мурманск оказался не готов функционировать без сбоев. У всех свежа в памяти ситуация с закрытием аэропорта в период с 20 по 22 января на 37 часов. Более 1200 жителей не смогли вылететь из Мурманска, не говоря уже о тех пассажирах, которые ждали вылета в аэропортах других городов, чтобы прилететь к нам. Причем недовольство вызвали не только сами задержки рейсов, но и отсутствие внятной информации. Многие могли бы с комфортом переждать непогоду дома или в гостинице, но из-за отсутствия информации люди просто боялись покинуть здание аэровокзала», – отметила губернатор.

Марина Ковтун привела статистику, согласно которой с октября по январь из аэропорта было совершено 1363 рейса, из них 256 вылетели с задержкой, – это 18% от всех вылетевших воздушных судов. 185 судов вылетели с задержкой в связи с поздним прибытием самолетов, 41 рейс задержан по причине метеоусловий, 5 – из-за неисправности воздушных судов и 25 – по вине аэропорта.

«Считаю такую ситуацию недопустимой в столь крупном аэропорту, расположенном за Полярным кругом», – подчеркнула губернатор.

Генеральный директор ООО «Новопорт» – собственника аэропорта Мурманск – Сергей Рудаков признал, что необходимо уделить пристальное внимание организации текущей работы порта. Сергей Рудаков сообщил, что объем инвестиций в аэропорт Мурманск на 2017 год запланирован в размере 118 млн рублей, бизнес-планом на 2018-2021 годы планируются инвестиции в размере не менее 40 млн руб. ежегодно. В феврале 2017 года планируется приобрести плужно-щёточную и шнеко-роторную машины, в мае – машину для противообледенительной обработки воздушных судов и плужно-щёточную ветровую машину. В 2018 году также планируется приобрести плужно-щёточную ветровую машину и фронтальный погрузчик.

«Аномальная зима имеет отношение к сбоям в работе, но парк специализированной техники для аэропорта, функционирующего в условиях Крайнего Севера, требует немедленного пополнения. Погодные условия всегда вносят свои коррективы в работу воздушной гавани, но при наличии необходимой техники закрытия будут плановыми, более прогнозируемыми и не позволят допустить коллапса», – сказал руководитель компании.

Как сообщил Сергей Рудаков, взаимодействие аэропорта с авиакомпаниями в сфере информирования пассажиров признано недостаточным, нужно немедленно скоординировать технологии, чтобы информировать пассажиров слаженно и четко. Также руководством аэропорта приняты во внимание нарекания пассажиров о переносе остановки общественного транспорта. С завтрашнего дня автобусы смогут заходить на первую линию безопасности и будут останавливаться у входа в аэровокзал.