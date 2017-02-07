Непредсказуемость бюджетной политики существенно выросла в 2016 году. 2017 год также начался с сюрпризов - ВШЭ

В 2016 году доходы федерального бюджета составили 13,5 трлн рублей, сократившись по сравнению с прошлогодним показателем на 1,5%. Нефтегазовые доходы сократились на целых 18%, составив 4,8 трлн рублей, что является самым низким результатом за период с 2010 года, по данным Минфина РФ. При этом непредсказуемость бюджетной политики существенно выросла, пишут авторы бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» из Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Как отмечают эксперты ВШЭ, доходы федерального бюджета за 2016 год составили 16,3% ВВП, что на 0,6 процентных пункта ниже прошлогоднего показателя. Такие низкие уровни доходов федерального бюджета относительно ВВП как в 2015 и 2016 гг. не наблюдались с начала 2000-х годов. Расходы федерального бюджета составили 19,8% ВВП, на 0,5 процентных пункта выше, чем в 2015 году. Тем не менее, в реальном выражении расходы сократились на 2%, примерно до уровня 2011 года. Баланс бюджета составил (-3,6% ВВП).

Дефицит федерального бюджета в 2016 году составил почти 3 трлн рублей (3,5% ВВП). Для его финансирования было использовано 2,1 трлн рублей из Резервного фонда. Всего же в прошлом году Резервный фонд сократился на 2,7 трлн рублей (частично из-за отрицательной валютной переоценки), или на 3,3 процентных пункта ВВП. Доходы от приватизации составили 407 млрд рублей (сформировались в основном за счёт «приватизации» «Башнефти», принесшей в казну 330 млрд рублей). Ещё 492 млрд рублей для финансирования дефицита было получено с внутреннего рынка заимствований. За счёт источников внешнего финансирования дефицита получено 43 млрд рублей (неплохой результат в условиях санкций). Недостающую разницу в объёмах финансирования дефицита бюджета покрывает изменение остатков на казначейских счетах федерального бюджета.

При этом экономисты отмечают проявившееся в 2016 году увеличение непредсказуемости формирования как доходов, так и расходов федерального бюджета. «Многие важные изменения не были запланированы, решения по ним принимались уже в ходе исполнения бюджета.

Текущий 2017 год также начался с сюрпризов – незапланированного принятым законом о бюджете введения «временного бюджетного правила», предусматривающего отказ от использования дополнительных доходов для увеличения расходов и выход Минфина на валютный рынок», - говорится в бюллетене, пишет finmarket.ru.