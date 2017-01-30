Несколько муниципальных домов культуры Мурманской области получат субсидии из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы

Ещё одной темой оперативного совещания под председательством губернатора Марины Ковтун стала работа по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных домов культуры. В рамках распределения субсидий среди субъектов Российской Федерации Мурманской области на эти цели выделено более 3,5 млн рублей.

В январе текущего года региональный комитет по культуре и искусству провел конкурс на выделение федеральной субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений. О его результатах доложил председатель комитета Сергей Ершов.

Как рассказал Сергей Ершов, победителями конкурса стали Дом культуры поселка Умба и междуреченский сельский Дом культуры (заявки на приобретение кресел для зрительного зала), оленегорский Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (приобретение мобильного сценического комплекса), культурно-досуговый центр «Космос» поселка Зареченск (приобретение звукового оборудования).

В настоящее время региональное ведомство готовит изменения в госпрограмму «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» для последующего подписания соглашения между правительством Мурманской области и Министерством культуры РФ на предоставление субсидии.

Губернатор Марина Ковтун поручила председателю комитета Сергею Ершову взять под особый контроль своевременность проведения конкурсных процедур, а также напомнила главам муниципальных образований о необходимости организации соответствующей работы по подготовке конкурсной документации.

«Готовить, уточнять конкурсную документацию необходимо уже сейчас, пока комитет готовит документы для получения субсидии, чтобы максимально оперативно и вовремя использовать полученные средства», – подчеркнула глава региона.