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Мурманская область. Арктика20.02.17 13:39

Неубранный снег управляющую компанию «Южная» до ответственности довёл

Прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска по указанию прокурора области Василия Щербакова проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований действующего жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций ООО Управляющая компания «Южная», ММУП «Эксплуатация – Сервис», выразившиеся в наличии снежно-ледяных образований на кровлях многоквартирных жилых домов, ненадлежащей уборке придомовых территорий.

По результатам прокуратурой округа в отношении ООО «Управляющая компания «Южная» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Первомайского административного округа города Мурманска.

Помимо этого, в адрес руководителей внесены представления об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства при обслуживании многоквартирных жилых домов.

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