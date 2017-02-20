Неубранный снег управляющую компанию «Южная» до ответственности довёл

Прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска по указанию прокурора области Василия Щербакова проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований действующего жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций ООО Управляющая компания «Южная», ММУП «Эксплуатация – Сервис», выразившиеся в наличии снежно-ледяных образований на кровлях многоквартирных жилых домов, ненадлежащей уборке придомовых территорий.

По результатам прокуратурой округа в отношении ООО «Управляющая компания «Южная» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Первомайского административного округа города Мурманска.

Помимо этого, в адрес руководителей внесены представления об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства при обслуживании многоквартирных жилых домов.