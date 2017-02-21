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Мурманская область. Арктика21.02.17 13:56

Ни в Арктике, ни в Баренцевом море нет таких проблем, которые требовали бы военного наращивания

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Швеции Маргот Валльстрём.

По его словам, принятие решений по ключевым проблемам Арктики является прерогативой Арктического совета. «Государства, которые хотят сотрудничать по арктическим делам, имеют на то полное право, обращаясь за статусом наблюдателя при Арктическом совете, - сказал министр. - Правила приглашения наблюдателей долго согласовывались в Арктическом совете, сейчас окончательно утверждены, и соответствующие страны могут ими пользоваться. Некоторые уже такой статус получили».

- Я не слышал о серьёзных попытках лоббировать заключения международного договора по Арктике, а, стало быть, эти попытки не заслуживают нашего внимания, - указал глава МИД РФ. - В Арктическом совете разрабатываются международно-правовые, юридически обязывающие документы по ключевым вопросам обустройства этого региона, в том числе по предотвращению загрязнения морской среды, по организации сотрудничества в сфере поиска и спасания и по другим направлениям.

Лавров также отметил, что любые вопросы, касающиеся разграничения континентального шлейфа, решаются вполне успешно в соответствии конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года. «Сегодня мы с госпожой министром лишний раз подтвердили нашу общую позицию о том, что ни в Арктике, ни в Баренцевом регионе, ни в Балтийском море нет таких проблем, которые требуют решения военными методами или путем наращивания здесь военного присутствия, - подчеркнул министр. Он добавил, что «ни с точки зрения инфаструктурно-экономической, ни с точки зрения безопасности» не видит никакой нужды в международной договоре по управлению Арктикой, пишет ТАСС.

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