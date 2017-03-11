Никас Сафронов провёл первую экскурсию по выставке своих работ в Мурманском областном художественном музее

В Мурманском областном художественном музее вчера открылась выставка работ всемирно известного российского художника Никаса Сафронова. От имени губернатора Марины Ковтун мастера приветствовала заместитель губернатора Инна Погребняк. Как отметила заместитель губернатора, многим Никас Сафронов больше знаком как портретист, но на самом деле спектр интересов маэстро охватывает гораздо более широкий диапазон.

«То, что художник находится в постоянном творческом поиске, ищет себя, изобретает новые формы, привлекает к его творчеству интерес не только широкой публики, но также больших ценителей искусства. Не сомневаюсь, что выставка «Избранное» станет ярким событием в культурной жизни нашего региона», - подчеркнула Инна Погребняк.

В ответном слове Никас Сафронов сообщил, что бывал на Кольском полуострове раньше как художник, с выставкой же приехал в Мурманскую область впервые. Около сотни полотен заслуженный художник России, академик российской Академии художеств лично отобрал для выставки из собственной коллекции.

Мастер устроил для гостей вернисажа блиц-экскурсию, а также пояснил, что представляет изобретенное им направление DreamVision («видения»), технически опирающееся на классическую живопись и активно использующее не только воображение и интуицию, но подсознание и неосознанные ощущения.

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов тоже принял участие в торжественном открытии персональной выставки российского художника Никаса Сафронова.

- Мурманчане знают толк в хорошем искусстве, с удовольствием посещают подобные мероприятия, – отметил Дмитрий Филиппов. – Уверен, выставка станет значимым событием в культурной жизни города.

Посетителям представлено около 100 полотен, написанных в различных стилях - от кубизма до архитектурных пейзажей.

– Я не первый раз в Мурманске, суровыми условиями и Полярной ночью меня не удивишь, – рассказал Никас Сафронов. – Жители Мурманска удивительно добрые и открытые люди, всегда приятно приезжать к вам в гости.

Выставка продлится до 16 марта.