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Мурманская область. Арктика25.01.17 11:43

Никто пока не сказал, по какому пути пойдёт пенсионная система - Татьяна Голикова

Налоги в России станут темой номер один в ближайшие дни. К маю готовится программа структурных реформ до 2025 года, а на неё нужны деньги. Обязать всех работников самим делать взносы со своих зарплат в пенсионный, медицинский и социальный страховые фонды, частично освободив от этого работодателей? Глава Счётной палаты Татьяна Голикова уверена, что без ответа на этот вопрос даже не стоит обсуждать другие идеи, в том числе и введение налога на богатых.

Об этом она рассказала на «Деловом завтраке» в «Российской газете». А также о том, в чём смысл обязательного медицинского страхования, если оно не гарантирует бесплатных услуг, и что не так с качеством государственного управления.

- Татьяна Алексеевна, вы сказали, что повышение пенсионного возраста - это всего лишь один из элементов возможной настройки пенсионной системы. А остальные элементы?

- Дело, прямо скажем, не столько в повышении пенсионного возраста - это даст краткосрочный эффект - а в существующей модели налогообложения фонда оплаты труда предприятий, в размере страховых взносов, которые сегодня отчисляют работодатели за своих работников. Это касается пенсий, системы социального и обязательного медицинского страхования. Я по-прежнему считаю, что резервы пополнения бюджетов без увеличения налоговой нагрузки есть.

Никто пока не сказал, по какому пути пойдёт пенсионная система. Если мы ограничим налогообложение фонда оплаты труда и установим, что до определенного порога платит работодатель, а сверх него работодатель и работник - например, в корпоративную пенсионную систему - это один из путей. Мы начинали это обсуждать в 2011-2012 годах. Такой путь мог бы быть частичной альтернативой накопительной части пенсии.

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