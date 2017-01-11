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Мурманская область. Арктика11.01.17 10:38

Ночной дозор в Мурманске: уборку основных дорог города будут проводить, когда все спят

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» продолжает уборку и вывоз снега с городских дорог и магистралей. К сожалению, работу серьёзно осложняют автомобили, припаркованные у обочин. «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении ночных работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 23 часов 12 января до 8 часов 13 января:

Первомайский округ

просп. Кольский (от просп. Кирова до ул. Морская, нечетная сторона);

просп. Кирова (от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, с обеих сторон).

Октябрьский округ

ул. Фролова (нечётная сторона);

ул. Гвардейская (от ул. Полярные Зори до дома № 19 по ул. Гвардейская, нечётная сторона).

Ленинский округ:

Нижняя привокзальная площадь;

ул. Морозова (от пр. Героев-североморцев до ул. Свердлова, с обеих сторон).

С 23 часов 13 января до 8 часов 14 января:

Первомайский округ

просп. Кольский (от просп. Кирова до ул. Морская, чётная сторона);

просп. Кирова (от ул. Марата до просп. Кольского, чётная сторона);

Ледокольный проезд (от ул. Беринга до санатория «Тамара», с обеих сторон).

Октябрьский округ

ул. Гвардейская (от ул. Кирова до дома № 19 по ул. Гвардейская, нечетная сторона);

ул. Радищева (от разворотного кольца троллейбуса № 3 до ул. Павлова, с обеих сторон).

Ленинский округ

ул. Октябрьская (с обеих сторон);

ул. Володарского (с обеих сторон).

С 23 часов 14 января до 8 часов 15 января:

Первомайский округ

просп. Кольский (от ул. Морская до автопарка, нечётная сторона);

просп. Кирова (от ул. Марата до просп. Кольского, нечётная сторона);

Ледокольный проезд (от ул. Беринга до разворотного кольца автобуса № 52, с обеих сторон).

Октябрьский округ

ул. Полярные Зори (от ул. Карла Маркса до ул. Книповича, нечётная сторона);

ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Гвардейская, четная сторона).

Ленинский округ

ул. Инженерная  (с обеих сторон);

ул. Ковалева (чётная сторона).

 

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