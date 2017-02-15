Ночных «закусочных» в Мурманской области станет меньше

В Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова. Парламентарии обсудили проект закона «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области». В частности, он определяет основные задачи, полномочия и порядок назначения бизнес омбудсмена в регионе. Документ рекомендован к принятию во втором чтении.

Комитет рекомендовал думе принять в первом чтении законопроект, дополняющий требования к розничной торговле алкогольной продукцией в заведениях общественного питания Мурманской области. Предлагается установить время продажи с 8.00 до 23.00 для организаций и ИП, работающих в этой сфере, за исключением ресторанов, кафе и баров.

Кроме того, документом определяется минимальная площадь зала обслуживания – 25 квадратных метров, помещения должны быть оборудованы системами сигнализации и видеонаблюдения, также обязательно наличие охранника. Это требование касается всех типов организаций общепита.

Отмечалось, что такие меры обеспечат безопасность северян и будут способствовать предотвращению правонарушений.

По словам Максима Белова, изменения позволят сократить количество так называемых «закусочных», которые имитируя деятельность предприятий общественного питания, продают алкогольную продукцию в ночное время.

Рекомендован к принятию в первом чтении проект закона, уточняющий полномочия органов госвласти региона в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Региональные парламентарии обсудили механизм смены управляющей организации в многоквартирном доме. Рассматривалась возможность изменения действующего законодательства в части увеличения количества голосов, необходимых для принятия решения о выборе жильцами той или иной управляющей компании. С этой целью комитет решил создать рабочую группу, включив в её состав депутатов областной думы, представителей региональной Госжилинспекции и Министерства юстиции области.