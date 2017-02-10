Ночью 11 февраля лучше не спать

Сотрудники московского планетария назвали дату ближайшего затмения Луны. Спутник Земли погрузится в полутень ночью 11 февраля.

Как сообщила пресс-служба планетария, в момент наибольшего погружения в земную тень северный край Луны станет тёмным. Это можно будет заметить даже невооруженным глазом, если погода будет ясной.

Особенно ярко эффект будет смотреться на фотографиях.

Это явление смогут посмотреть жители всей России кроме Дальнего Востока. Затмение начнётся в 1.34 по московскому времени, а завершится в 5.53. Наибольшее погружение в тень Земли ожидается в 3.34.