«Норникель» готов вы стать флагманом не только мировой металлургии, но и примером качественных экологических изменений в производстве - Елена Безденежных

17 января в Мурманске состоялась рабочая встреча, на которой представители бизнеса и власти обсудили природоохранные проекты, реализуемые на территории Мурманской области. В рабочей встрече участвовали специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, министр природных ресурсов РФ Сергей Донской и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров. В мероприятии также приняли участие первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко, вице-президент «Норникеля» - статс-секретарь Елена Безденежных, руководители других крупнейших промышленных предприятий региона.

Сергей Дяченко рассказал об экологической повестке компании. Он отметил, что ключевая задача «Норникеля» - трансформация в образцовое, экологически чистое предприятие. Для этого компания начала масштабную модернизацию производства, которая приведет к росту эффективности и улучшению экологической ситуации в регионах, где расположены активы компании – в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове.

По словам Дяченко, Кольская ГМК в настоящее время стала никелерафинировочным центром компании, а также основной площадкой производства кобальта высших марок. При этом он подчеркнул, что столь серьёзную трансформацию производства удалось провести без увеличения нагрузки на окружающую среду.

Один из проектов, реализованных «Норникелем» для достижения этой цели – создание участка утилизации солевого стока никелевого рафинирования в Мончегорске. Этот природоохранный проект «Норникеля» в Мурманской области реализован в канун Года экологии. Его задача - повысить экологическую эффективность производства в условиях увеличения объемов выпуска продукции. Недавно введенный в эксплуатацию участок обеспечивает полное исключение сброса сточных вод в производственно-ливневую канализацию цеха электролиза никеля. Образующийся в процессе производства чистый дистиллированный конденсат используется на собственные нужды предприятия. А выпаренные соли могут стать еще одним товарным продуктом. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,6 млрд рублей.

Сергей Иванов отметил, что государство приветствует стремление крупного бизнеса стать более экологичным. «Один из лидеров экологических изменений - «Норникель», сказал специальный представитель президента. - И при всех сложностях «Норникель» на правильном пути. <…> Выбросы снижаются. Я знаю, что на Кольской ГМК действует новая технология производства металлов. С точки зрения использования воды - это вообще безотходная технология. Вода, которая берётся из природы, очищается, но даже очищенная не сбрасывается назад в речку, а снова используется – такой замкнутый цикл. Это даже не наилучшая доступная, это уникальная технология».

По словам Иванова, подавляющее большинство крупных российских предприятий прекрасно понимают, что, если сегодня не начать модернизацию своего производства с точки зрения экологии, то у них не будет расти производительность труда, и в конечном счёте их продукция станет неконкурентоспособна, особенно на экспортных рынках. И если они не будут вкладывать в наилучшие доступные технологии, они сами себя накажут. «Ну а если у нас есть какие-то компании, которые не понимают этой необходимости – используется вся мощь государства и штрафов», - заключил он.

Сергей Донской отметил усилия «Норникеля» в переходе на наилучшие доступные технологии: «Вы начали раньше, поэтому получается, что все остальные будут вторыми. В данном случае, когда все по закону должны будут перейти, там очередь выстроится на приобретение оборудования. Это будет хуже, чем, например, начать сейчас прорабатывать свою политику и реализовывать нормальное движение», – отметил министр.

Речь идёт действительно о больших усилиях и больших средствах, согласилась Елена Безденежных. «Для того, чтобы реализовать те или иные программы, мы разрабатываем уникальные технологии. Эти технологии уникальны не только в Российской Федерации, но и в мировой практике. Мы готовы стать флагманом не только мировой металлургии, но и примером качественных экологических изменений в производстве», - подчеркнула вице-президент «Норникеля».