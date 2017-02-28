«Норникель» рассматривает возможность размещения «зелёных бондов» - ценных бумаг, средства от которых пойдут на инвестирование в возобновляемую энергию

Вице-президент компании Елена Безденежных заявила, что в проекты по сохранению и улучшению окружающей среды компания до 2023 года вложит 250 млрд рублей. «Мы постоянно улучшаем экологическую обстановку. До 2023 года в проекты по сохранению и улучшению окружающей среды компания вложит 250 млрд рублей. Пока нет в мире технологий, позволяющих сделать металлургию «зелёной». Максимум - сделать безопасной и безвредной для населения, мы идём по этому пути», - сказала она журналистам вчера во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи.

По данным вице-президента «Норникеля», к 2023 году предприятие сократит вредные выбросы в атмосферу до 75%. «Для сокращение экологического вреда мы сотрудничаем с самыми передовыми научными центрами из Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга. Заказываем научные работы, труды, которые используем на своих предприятиях. Например, в 2016 году в Мурманске внедрили установку выпаривания солевых стоков из жидких отходов», - напомнила Елена Безденежных.

Она добавила, что «Норникель» рассматривает возможность размещения «зелёных бондов» - ценных бумаг, средства от которых идут на инвестирование в возобновляемую энергию. «Но пока про объёмы и сроки говорить рано, на данный момент обсуждение идёт на теоретическом уровне», - уточнила вице-президент компании.

Как сообщалось ранее, «Норникель» вложил 11 млрд рублей в закрытие Никелевого завода, существующего с 1942 года в Норильском промышленном районе (Красноярский край). Средства были получены «Норникелем» за счёт досрочного обнуления экспортных пошлин на нелегированный никель и медные катоды, пишет ТАСС.