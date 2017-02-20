СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Театр драмы, или Ларису Круглову просят выйти на сценуТелеМамы: Читаем Онегина с талантливыми ребятами, занимаемся активными играми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.02.17 12:57

«Норникель» развивает систему бюджетного планирования при помощи «IBM»

Компании «IBM» и «Норникель» объявили о дальнейшем совместном развитии системы бюджетного планирования и контроля на предприятиях компании. Использование самых современных ИТ-решений уже позволило «Норникелю» вдвое сократить сроки подготовки бюджета. Задача на ближайшее будущее – сделать процесс бюджетирования еще более точным и быстрым.

Автоматизированная система бюджетного планирования АСУ «Бюджет» была создана на базе решения «IBM Cognos Analytics» и внедрена в промышленную эксплуатацию два года назад. Системой пользуются более двух тысяч пользователей экономических служб группы компаний «Норникель» в России и за рубежом.

В ближайшее время к системе будут подключены около 700 новых пользователей. Речь идёт об участии в процессе бюджетирования структурных подразделений компании (функциональных центров ответственности). Кроме того, функционал АСУ «Бюджет» будет расширен за счёт развития межотраслевого балансирования: система позволит в полной мере учитывать имеющиеся в компаниях группы ресурсы и максимально эффективно формировать и увязывать между собой производственные планы.

«Вовлечение функциональных центров ответственности промышленных предприятий «Норникеля» в комплексный бюджетный процесс стало естественным следующим шагом развития АСУ «Бюджет». Это позволит в ещё большей степени воспользоваться всеми преимуществами успешно эксплуатируемой системы, сделать процесс бюджетирования еще более точным и быстрым, снизить его трудоемкость», – отметил старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

Партнёр, руководитель подразделения бизнес-консалтинга компании IBM в России и СНГ Анна Черникова обратила внимание на особенности реализации данного этапа проекта: «Если два года назад основным вызовом были технические моменты, связанные с обеспечением эффективной работы системы в условиях спутникового интернета, соединяющего два её основных узла в Москве и Норильске, то в настоящее время экспертные усилия направлены на обеспечение доступности и удобства системы для пользователей неэкономических служб».

Ещё одним важным направлением развития системы стала автоматизация инвестиционного планирования по проектам. В 2016 году было успешно внедрено пилотное решение на базе Кольской горно-металлургической компании. Модель инвестиционного планирования позволяет формировать баланс по каждому инвестиционному проекту и по всей инвестиционной программе в целом. Система обеспечивает планирование и мониторинг на протяжении всего срока реализации инвестиционных проектов, а также дополнительные возможности анализа за счёт формирования отчётов в различных аналитических разрезах.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 530 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире16:30Новости. Информационная программа.17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ России чаще всего подделывают 5-тысячные купюрыСвежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом цен-PRO ВалютуДоллар подрос на 46 копеек, евро – почти на 25 копеекРубль дорожает, поддерживаемый растущей нефтью-PRO ЭнергетикуВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»Колэнерго работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХДиректор мурманской управляющей компании, работая по чужому паспорту, присвоил около 30,5 млн рублейПлановые отключения в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения