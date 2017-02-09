Норвежцы могут отдать свой голос партии в России, которая включит это в свою предвыборную программу открытие российско-норвежских границ

Баренц секретариат выступает за открытие безвизового режима с Россией. «Мы хотим свободного перемещения через границы не только как на морских границах в Мурманске и Архангельске, но и на автомобильных дорогах. Может быть этого удастся добиться в пятилетней перспективе», - сказал глава Баренц секретариата Ларс Георг Фордал в ходе церемонии закрытия X киркенеской конференции в четверг, сообщает «Интерфакс».

Он пошутил, что в будущем норвежцы могут отдать свой голос партии, которая включит это в свою предвыборную программу.

Сейчас между Норвегией и Россией действует соглашение о безвизовой зоне. В нее входит ряд населенных пунктов коммуны Сер-Варангер и Печенгского района Мурманской области в 30 км от границы.