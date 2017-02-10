Новейший дизель-электрический ледокол «Новороссийск» вернулся в Мурманск из рейса к архипелагу «Земля Франца-Иосифа» за новой партией груза

Ледокол вновь ошвартовался у причала № 15 Мурманского морского торгового порта. Здесь уже подготовлена очередная партия груза объёмом 187 тонн. В основном это строительные материалы и металлопрокат, а также блок-модули мобильных электростанций.

Мурманский морской торговый порт, хоть и расположен за Полярным кругом, является незамерзающим, что позволяет обеспечивать круглогодичную навигацию, прежде всего в Западной Арктике. Кроме того, мурманские портовики имеют высокую квалификацию и сохранили универсальную компетенцию при обработке любых видов грузов, в том числе тяжеловесных и крупногабаритных.

Практика последних лет говорит о росте интереса к услугам ПАО «ММТП» именно на Арктическом направлении. По итогам работы за 2016 год предприятие осуществило перевалку около 450 тысяч тонн различных грузов в интересах восстановления и строительства новых инфраструктурных и промышленных объектов в Арктической зоне.

Напомним, ледокол «Новороссийск» - это третий и последний ледокол проекта 21900М, построенный по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России на «Выборгском судостроительном заводе в кооперации с финской верфью «Arctech Helsinki Shipyard». Два дизель-электрических ледокола этой серии – «Владивосток» и «Мурманск» уже работают в акватории Балтийского моря и в Арктическом бассейне.

«Новороссийск» был принят в эксплуатацию 26 декабря 2016 года и, после перехода из Санкт-Петербурга в Мурманск, сразу отправился в рейс в высокие широты с партией строительных материалов.