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Мурманская область. Арктика09.01.17 17:28

Новогодние и праздничные дни в Мурманской области прошли без серьёзных сбоев - Алексей Тюкавин

Первое в этом году оперативное совещание состоялось в правительстве Мурманской области. Его провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Центральной темой обсуждения стали итоги новогодних и праздничных дней. Как отметил первый заместитель губернатора, самые длительные праздничные дни в году прошли без каких-либо серьезных сбоев.

Алексей Тюкавин подчеркнул, что этому в немалой степени способствовала тщательная подготовительная работа, о необходимости которой говорила губернатор Марина Ковтун в период подготовки праздничных мероприятий.

Подробнее о работе в праздничный период рассказали руководители ключевых ведомств и служб, от бесперебойного функционирования которых зависит жизнедеятельность региона.

Так, министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский сообщил, что за весь период произошло два кратковременных отключения электроэнергии в Мурманске, одно отключение тепла в Апатитах в связи с аварией на теплотрассе. Тепло- и электроснабжение оперативно восстанавливались. Также оперативно устранены последствия прорыва водопроводной трубы на Нижнеростинском шоссе в Мурманске.

«В целом все прошло стабильно, без аварий. Топливо в наличии везде есть, в том числе и в военных городках», – констатировал Владимир Гноевский.

Сложные погодные условия – сильные морозы, затем снегопады – привели к временному закрытию ряда участков дорог в Мурманской области. Об этом проинформировал министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин. На расчистке дорог работало максимальное количество техники. В условиях плохой видимости организовывалось реверсивное движение. По словам Дмитрия Соснина, в сложных погодных условиях дорожные компании с расчисткой дорог в области справились.

Общественный транспорт функционировал стабильно, без нареканий, в соответствии с расписанием за одним исключением – теплоход «Клавдия Еланская», осуществляющий перевозки пассажиров и грузов в поселок Островной, сейчас в мурманском порту ожидает улучшения погоды в Баренцевом море. В аэропорту «Мурманск» ряд задержек рейсов вызван поздним прибытием самолётов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Руководители министерства здравоохранения, комитета по обеспечению безопасности населения, министерства социального развития также констатировали, что ситуация в целом не отличалась от прошлогодней.

Алексей Тюкавин выразил благодарность руководителям органов исполнительной власти и главам муниципальных образований за повышенную готовность, проявленную в течение праздников.

«Зимний период продолжается. Погода неустойчивая, поэтому прошу не снижать внимание и ответственно относиться к возникающим проблемам», – обратился первый заместитель губернатора к участникам совещания.

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