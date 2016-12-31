Новогодние каникулы проводим на горнолыжных комплексах Мурманской области

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе горнолыжных комплексов в праздничные дни.

Горнолыжный комплекс «Nord Star» (г.Мурманск). 31 декабря и 1 января – выходной. 2-10 января - с 11.00 до 21.00. Цены: 1 подъём - от 30 до 60 рублей, весь день - от 500 до 1100 рублей.

Горнолыжный комплекс «Огни Мурманска» (г.Мурманск). 1 и 9 января – выходной. 2-8 января - с 10.00 до 20.00. Цены: 11 подъёмов – 500 рублей.

База отдыха «Южный склон» (г.Мурманск). Будни - 13.00-21.00. Выходные (праздники) - 12.00-21.00. Понедельник – выходной. Цены: 1 подъём - от 35 до 45 рублей, весь день - от 500 до 1000 рублей.

Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр (25 км)» (г.Кировск). 1 января - подъёмники работают с 13.00 до 20.00. 2-8 января - подъёмники работают с 10.00 до 20.00. Цены: 1 подъём - от 40 до 200 рублей, весь день - 1200 рублей.

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (г.Кировск). 31 декабря - с 10.00 до 17.00. 1 января - с 13.00 до 19.00. 2 - 8 января - с 10.00 до 19.00. Цены: разовый экскурсионный подъём - 300 рублей, весь день - от 100 до 1400 рублей.

Горнолыжный комплекс «Snowpark Town Hill» (г.Кировск). Четверг – пятница - 18.00 - 21.30, суббота – воскресенье - 12.00 - 21.30. Цены: 1 подъём 20 рублей.

Горнолыжный комплекс «Салма» (г.Полярные Зори). Пн – выходной. Вт-пт - 9.15 - 18.00. Сб-вс - 9.15 - 17.00. Цены: 1 подъём 80 рублей, весь день - от 330 до 750 рублей.

Горнолыжная база «Лопарьстан» (г.Мончегорск). Вт-пт - 15.00–21.00, сб, вс -10.00–20.00. Цены: 1 подъём 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Варс» (г.Ковдор). 2-8 января - с 12 до 20 часов. Цены: 1 подъём от 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Гора Воробьиная» (г.Апатиты). 31 декабря - с 12.00 до 16.00. 1-2 января – выходные дни. 3, 4, 6 января - с 12.00 до 17.00. 5 января - в связи с проведением соревнований, склон г.Воробьиная для горожан работать не будет. 7 января - с 12.00 до 16.00. 8 января - с 12.00 до 17.00. Цены: 1 подъём - от 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая» (г.Кандалакша). В связи с отсутствием достаточно количества снега горнолыжный склон г.Крестовая (г.Кандалакша) в новогодние праздники работать не будет. Туристам доступен только спуск для ватрушек.