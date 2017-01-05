Мурманская область. Арктика05.01.17 10:26
«Новогодние забавы» устроит клуб авторской песни «Пять углов»
8 января в 16.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им С.М. Кирова состоится концерт «Новогодние забавы» клуба авторской песни «Пять углов».
Участники коллектива подарят зрителям свои самые любимые песни и поздравят с Новым годом. В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат такие новогодние произведения, как «Одна снежинка, ещё не снег», «Рукавички», «Западная Сибирь», «Снег идёт», «Зимняя сказка». Владимир Полянцев споёт песни на стихи Юрия Лореса и Игоря Доминича, а Александр Хараш исполнит «Печальную Дед Морозовскую песню» и многие другие музыкальные произведения.
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