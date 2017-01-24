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Мурманская область. Арктика24.01.17 15:24

Новые технологии для самых маленьких

Мурманский детский сад № 123 второй год подряд входит в число 100 лучших дошкольных учреждений России. На его базе создан уникальный центр робототехники.

В детском саду внедряют методические разработки и авторские программы по развитию интеллектуальных способностей воспитанников. Дошколята с интересом занимаются робототехникой, конструированием, программированием. Малыши принимают участие в интерактивных играх с применением конструктора, воспитанники постарше создают с помощью специального программного обеспечения комиксы и, конечно, собирают опытные модели роботов.

– В этом дошкольном учреждении есть все необходимое для многостороннего развития детей: это и комфортные бытовые условия, и материально-техническая база, и высококвалифицированный педагогический состав, – пояснила депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина.

Заведующая детским садом Ольга Патлаенко отмечает, что сегодня, в век развития компьютерных технологий, нелегко привить у дошколят любовь к умственному труду, поэтому педагоги ведут непрерывный поиск новых методов обучения детей. К слову, она награждена Почётным знаком «Заведующий года – 2016».

– Наша задача – способствовать развитию интеллекта детей с самого раннего возраста. Ведь это залог их успешного развития в будущем, – подчеркнула Ольга Патлаенко.

Стоит отметить, что команда детского сада № 123 успешно выступает на соревнованиях по робототехнике. В этом году в учреждении планируется провести фестиваль научно-технического творчества для дошколят.

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