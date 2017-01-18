Новым школьным автобусом обзавелась зверосовхозская средняя школа

Сегодня ключи от нового школьного автобуса были вручены директору зверосовхозской средней школы Елене Герасимовой.

Это часть той работы, которая проводится правительством региона совместно с администрациями муниципальных образований по обновлению парка школьных автобусов. На эти цели из областного бюджета в 2016 году было направлено почти 17 млн рублей.

В 2017 году обновление автопарка будет продолжено в школах Кольского района, города Полярные Зори и Печенгского района. В областном бюджете предусмотрено на эти цели более 10,5 млн рублей.