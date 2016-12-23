«Новый год в музее» - день семейного отдыха в выходной день

25 декабря в 16.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится традиционный день семейного отдыха «Новый год в музее».

Юных мурманчан и их родителей ждёт экскурсия по выставке «Рождественская сказка», на которой сотрудники краеведческого музея расскажут о современных видах рукоделия: квиллинге, скрапбукинге и аппликации. После экскурсии юные мурманчане изготовят новогодний магнит в виде праздничной ёлки.