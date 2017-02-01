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Мурманская область. Арктика01.02.17 17:29

Новый мэр собрал почётных граждан Мурманска на вече

Сегодня в гостинично-деловом центре «Арктика» состоялась встреча главы муниципального образования город Мурманск Дмитрия Филиппова с почетными гражданами.

– Почётные граждане города-героя Мурманска принимают активное участие в решении городских задач, – отметил Дмитрий Филиппов.  – Это наша первая встреча, важно знать мнение людей, чей опыт и активная жизненная позиция позволяют беспристрастно оценивать все, что происходит в Мурманске.

Встречи руководителей города с заслуженными мурманчанами стали доброй традицией.  На них почетные граждане высказывают свое мнение по разным вопросам. Все предложения записываются, рассматриваются. Такое сотрудничество позволяет воплотить многие задумки и пожелания горожан в жизнь.

Примером конструктивного диалога стало создание памятника «Ждущая» в 2012 году. Именно по инициативе почетных граждан в 2014 году появилась новая традиция. Родителям малышей одновременно с выдачей официального документа о рождении ребенка вручается уникальный набор «Родившимся в городе-герое Мурманске»: памятная медаль, специальное свидетельство и детские подарочные книги. Также при поддержке заслуженных мурманчан была проведена реконструкция сквера у Тралфлота.

Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем горожанам, кто проработал в Мурманске не менее 25 лет и внес большой вклад в развитие города, чья государственная, политическая, общественная, научная, творческая деятельность получила признание жителей. Это самый высокий знак признания заслуг перед столицей Заполярья.

С 1974 года по 2015 год в Мурманске званием «Почётный гражданин города-героя Мурманска» были награждены 68 человек.

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