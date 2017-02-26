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Мурманская область. Арктика26.02.17 10:32

Новый многофункциональный модульный катер «Спасатель Кононенко» примет участие в российско-норвежских учениях «Баренц»

Спасательный буксир «Николай Чикер», новый многофункциональный модульный катер «Спасатель Кононенко», а также поисково-спасательная авиация Северного флотабудут привлечены на ежегодное российско-норвежское учение «Баренц». Об этом сообщил представитель флота капитан второго ранга Андрей Лузик. «Спасательный буксир «Николай Чикер» и новый многофункциональный модульный катер «Спасатель Кононенко», а также поисково-спасательная авиация Северного флота примут участие в ежегодных российско-норвежских учениях «Баренц», - сказал он.

Основные цели учения - отработка действий по поиску и спасанию терпящих бедствие людей на море, предотвращению загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного развития промышленного освоения Арктики. В нынешнем году оно состоится в российской зоне ответственности.

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Спасатели СФ – постоянные участники учения «Баренц». В прошлом году в нём были задействованы спасательно-буксирное судно «Памир», а в 2015-м – спасательный буксир «СБ-523».

Также от российской стороны привлекаются силы и средства мурманских филиалов Морского спасательно-координационного центра «Администрация морских портов Западной Арктики», Морской спасательной службы Росморречфлота, Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.

На постоянной основе в учении участвуют Росморпорт, Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ и пограничное управление ФСБ России по Мурманской области.

С норвежской стороны на учение привлекаются корабли, суда, самолёты береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной авиации ВВС Королевства Норвегии, а также силы и средства центров и служб контроля воздушного пространства северных приморских городов, подразделения других государственных структур.

«Баренц» – это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей в Баренцевом море от 4 октября 1995 г.

 

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