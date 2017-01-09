Новый порядок оплаты услуг ЖКХ и правила общественного жилищного контроля утвердил премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает изменения в порядок предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства России, с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества.

Устанавливается, что такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных не позднее 1 июня 2017 года, и не должны их превышать, если другое не предусмотрено общим собранием собственников, говорится в документе.

Кроме того, глава правительства утвердил правила общественного жилищного контроля. Соответствующее постановление, которое также было опубликовано на сайте правительства РФ, определяет порядок, формы и сроки проведения общественного жилищного контроля, права субъектов такого контроля. В документе также конкретизирован порядок определения и обнародования результатов контроля.

На сайте правительства отмечается, что к субъектам общественного жилищного контроля относятся Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при органах государственной власти субъектов Федерации и органах местного самоуправления, общественные объединения, другие некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, другие лица в соответствии с законодательством. Граждане участвуют в общественном жилищном контроле в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов.