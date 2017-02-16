Нужно обустроить участки государственной границы на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе – Владимир Путин

Владимир Путин, президент РФ, сегодня принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии ФСБ, посвящённом итогам деятельности ведомства за прошедший период и приоритетным задачам в области обеспечения национальной безопасности на перспективу.

Во время заседания президент России Владимир Путин потребовал обустроить участки государственной границы на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе. «Нужно продолжить обустройство и укрепление участков госграницы с неразвитой пока инфраструктурой, в том числе на дальневосточных рубежах и в Арктическом регионе», - заявил он на коллегии ФСБ.