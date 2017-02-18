Нынешнее состояние отношений России и Норвегии в сфере политики является неудовлетворительным

Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Осло, которое отмечает, что взаимодействие двух стран «заслуживает большего». «Мы зафиксировали, что в норвежском правительстве осознали, что двусторонние отношения пребывают в «проблематичном» состоянии. К слову, российская сторона не первый год обращала внимание норвежских коллег на неудовлетворительное состояние двусторонних отношений в политической области, - говорится в документе. - Полагаем, что это не отвечает долгосрочным интересам Норвегии. Это не устраивает и Россию».

В диппредставительстве считают несостоятельным подход Норвегии к вопросам двустороннего взаимодействия по принципу «здесь сотрудничаем, здесь нет». В комментарии также выражено категорическое несогласие с тезисом норвежской стороны о том, что причиной охлаждения в отношениях и сворачивания сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе по военному, стали действия РФ.

Как отмечают российские дипломаты, по их наблюдениям, норвежской аудитории уже порядком надоел «постоянно тиражируемый (не без помощи властей) норвежскими СМИ одинаковый набор пропагандистских штампов о «коварстве» России», а также о происках российских спецслужб и хакеров. При этом подчеркивается, что российская сторона всегда открыта к сотрудничеству на основе равноправия.

«Необъективная и далекая от реальности антироссийская риторика, используемая нашими норвежскими партнерами, игнорирование наших интересов неизбежно сказываются на всех областях сотрудничества, противоречат потребностям формирования атмосферы отношений, необходимой для выстраивания позитивной повестки в двусторонних делах, - отметили в посольстве. - Наше взаимодействие не может держаться только на постоянно упоминаемых норвежской стороной сферах рыболовства, охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности, поиске и спасании. Конечно, оно заслуживает большего».

Глава норвежского правительства Эрна Сульберг 5 февраля заявила о том, что ситуация в отношениях Норвегии с Россией остается сложной, повторив при этом традиционный тезис о том, что норвежское правительство при этом считает успешным сотрудничество двух стран в практических областях - совместным управлением рыбными ресурсами, обеспечении ядерной и радиационной безопасности и так далее. Заявление последовало после срыва запланированного визита делегацией норвежских парламентариев в Москву, в связи с тем что имена двух депутатов фигурировали в «стоп-листе», куда они были включены в результате присоединения Норвегии к санкционной политике Евросоюза, членом которого королевство не является.

В начале февраля норвежскими спецслужбами было также опубликовано два доклада, в которых повышенное внимание уделялось угрозе, исходящей от российских шпионов и хакеров. Еще несколькими днями позже Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии заявила о попытках якобы связанных с Кремлем хакеров взломать почту норвежских госслужащих, в том числе сотрудников Минобороны, МИД и самой ПСБ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти утверждения «бездоказательными и голословными».

Примечательно, что несколько дней назад генсек Совета Европы и экс-глава правительства Норвегии Турбьёрн Ягланд призвали норвежские и мировые СМИ критически относиться к сообщениям об атаках российских хакеров, выразив удивление в связи с тем, «как послушно норвежская пресса повторяет все обвинения в хакерских атаках и распространении фальшивых новостей, а также заявления о том, что все это исходит из России». Ягланд также отметил необходимость тщательно изучать вопросы, касающиеся расширения полномочий спецслужб в ущерб праву людей на неприкосновенность личной информации.

Военная разведывательная служба Норвегии сейчас особенно активно добивается введения в стране «цифрового погранконтроля» - системы, которая обеспечивала бы спецслужбам доступ ко всем электронным данным, которые по оптоволоконным сетям поступают на территорию страны или, наоборот, отправляются за рубеж, пишет ТАСС.