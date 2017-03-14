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Мурманская область. Арктика14.03.17 08:20

Нынешний год станет последним, когда будет наблюдаться общий рост количества реальных рабочих мест

Найти работу в 2017 году станет сложнее: на одну вакансию будет приходиться 7,2 резюме соискателей (вместо прошлогодних 6,5). Годовой рост числа вакансий при этом замедлится - с 12% до 8%. К таким выводам пришли аналитики рекрутингового портала «HeadHunter», проанализировав динамику вакансий и резюме за последние девять лет.

Впрочем, не во всех городах России рост будет одинаковым. На 9% спрос на работников может вырасти в Челябинске и Санкт-Петербурге. На 8% - в Красноярске, Перми и Уфе. Для сравнения: в Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде ожидаемый рост числа вакансий - 4%.

Рост числа вакансий ускорится в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (5%), IT-cекторе (19%). Прирост количества вакансий для рабочего персонала составит 23%.

В сферах управления персоналом, закупок, транспорта и логистики, в индустрии красоты и автомобильном бизнесе количество вакансий будет, наоборот, расти медленнее, чем в прошлом году.

Схожие оценки дают и эксперты рекрутингового портала «Superjob». По их подсчётам, в 2017-м темпы роста числа вакансий составят в среднем 5% в месяц. Правда, аналитики предупреждают: нынешний год станет последним, когда будет наблюдаться общий рост количества реальных рабочих мест. Уже со следующего года количество предложений для сотрудников низкой квалификации начнёт сокращаться - на 5% в год. На ту же цифру увеличится и реальная безработица.

К 2022 году общий уровень реальной безработицы в России может увеличиться до 20-25%, предполагают в «Superjob».

В «HeadHunter», впрочем, такие расчёты считают излишне пессимистичными, подчеркивая, что рынок труда реагирует на ситуацию в экономике, которая начинает выправляться. «В 2017-м и последующий годы мы ожидаем роста числа вакансий, но никак не падения», - отметила Мария Игнатова, руководитель службы исследований «HeadHunter».

Конкуренция среди соискателей обострится в сфере массмедиа, транспорта и логистики, сфере управления персоналом (HR) и автомобильном бизнесе. Активными конкурентами за рабочие места станут представители административного персонала.

По мнению аналитиков «Superjob», в первую очередь, это бухгалтеры. Их численность начнут сокращать и крупные, и средние предприятия, в том числе государственные. Уже к 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза.

Все менее востребованными будут сотрудники call-центров и операторы ввода данных, работа которых сейчас повсеместно автоматизируется. По оценкам «Superjob», сокращение объёма предложений для «бумажных» исполнителей может составить до 70%.

Спрос работодателей будет увеличиваться на специалистов по разведке и разработке месторождений, инженеров в машиностроении, авиационной и пищевой промышленности. «Конкуренция за хороших специалистов усиливается, работодатели готовы предлагать высокие зарплаты профессионалам с опытом работы, знаниями и навыками высокого уровня», - указывают в «Superjob».

В юриспруденции не у дел не останутся специалисты в области международного и налогового права. Компаниям понадобится всё больше специалистов по продаже высокотехнологичных продуктов, а банкам - антикризисные управленцы и сотрудники по работе с проблемной задолженностью.

В «Superjob» отмечают: если в большинстве отраслей активность по итогам первых месяцев 2017-го выросла, то число новых предложений для массового персонала в банковском секторе пошло на снижение.

Многие банковские сотрудники сейчас сталкиваются с необходимостью переквалификации, констатируют рекрутеры. Именно в банковской сфере на рынок труда вышло большое количество кандидатов - они были вынуждены покинуть работу или поменять её.

«Рынок безработицы - скорее, рынок клерков. Долгое время вся экономика была построена на банковской сфере, различных финансовых услугах и огромном количестве схем «там купил - здесь продал». Сейчас количество таких рабочих мест значительно сокращается», - указывает независимый HR-консультант Александр Сивогривов.

Сейчас же, как утверждает эксперт, рынок трансформируется к модели «сначала произвёл, затем продал». Поэтому оборонная промышленность и рынок сельхозпродукции - сектора, которые наиболее прочно стоят на ногах и эффективно развиваются.

Развитию многих производств, например, производству запчастей и мясомолочной промышленности, помогло импортозамещение. «Наша страна наконец обратила внимание на свой собственный рынок, на возможность оставлять деньги здесь и развивать соответствующие отрасли», - отмечает Сивогривов.

Работодатели сейчас хотят видеть в соискателях прежде всего компетенции, а не стаж. «Стаж лишь позволяет использовать накопленный опыт работы - например, в больших структурах, в дальнейшем. Но сейчас важны именно навыки», - указывает HR-эксперт, пишет РИАН.

 

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