О переходе Мурманской области на новую систему обращения с отходами доложили в Москве

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора принял участие в совещании по вопросам перехода предприятий, осуществляющих деятельность в Арктике, на наилучшие доступные технологии, а также перехода арктических регионов на новую систему обращения с отходами. Совещание провёл министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской.

Евгений Никора выступил перед участниками совещания с докладом на тему «О переходе Мурманской области на новую систему обращения с отходами». Как сообщил заместитель губернатора, одной из основных задач по обеспечению экологической безопасности Мурманской области является построение современной системы обращения с отходами. За последние годы законодательство в данной сфере существенно изменилось. Регионы наделены новыми полномочиями. Правительство Мурманской области заблаговременно приступило к их реализации. Разработана региональная программа, утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это позволило Мурманской области войти в число 25 пилотных регионов, готовых к внедрению современной системы обращения с отходами.

Утвержденной в конце прошлого года территориальной схемой обращения с отходами определен оптимальный сценарий развития в Мурманской области системы обращения с ТКО. В его основу положены два базовых критерия: минимизация количества объектов размещения отходов с учётом приоритетов государственной политики и соблюдение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В северной части региона в рамках заключенного между Мурманской областью и ЗАО «Управление отходами» концессионного соглашения уже в конце текущего года будут созданы мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО, три мусороперегрузочные станции. Открытие мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО запланировано в декабре в рамках плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. По аналогичному принципу планируется построение системы обращения с ТКО в южной части Мурманской области на основе концессионного или инвестиционного соглашения. В настоящее время правительством Мурманской области ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

В докладе заместителя губернатора Мурманской области была также отмечена необходимость федеральной поддержки при реализации в Мурманской области проектов закрытия и рекультивации старых муниципальных свалок отходов, очистки территорий в целом. Был отмечен ряд вопросов, требующих особого внимания: организация обращения с отходами в отдаленных труднодоступных малонаселенных пунктах, с которыми отсутствует автотранспортное сообщение; реализация в Арктической зоне РФ законодательных норм о расширенной ответственности производителя; принципы распределения средств федерального бюджета на финансирование работ по обращению с отходами и реализацию проектов очистки арктических территорий.

«Учитывая эти специфические для субъектов Арктической зоны РФ особенности и проблемы, необходимо внести изменения в действующее законодательство в области обращения с отходами, установив специальные требования к организации обращения с ТКО в Арктической зоне РФ», – подчеркнул Евгений Никора.