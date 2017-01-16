Мурманская область. Арктика16.01.17 13:04
О положении на рынке труда рассказали подопечным пенитенциарных учреждений региона
В рамках взаимодействия комитета по труду и занятости населения Мурманской области с пенитенциарными учреждениями региона состоялась встреча специалистов центра занятости населения с гражданами, отбывающим наказание в колонии-поселении № 24.
Сотрудники отдела содействия трудоустройству граждан города Оленегорска рассказали о законодательстве в сфере труда и занятости, о порядке постановки на учёт в центре занятости населения, о положении на рынке труда и имеющихся вакансиях по городу и региону, а также о государственных услугах службы занятости, предоставляемых населению.
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