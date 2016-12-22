О проведении приёмной кампании в вузы Мурманской области в 2017 году расскажут во время видеконференции

22 декабря в 18.30 Министерство образования и науки Мурманской области совместно с представителями Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета проведёт видеоконференцию о приёмной кампании в вузы Мурманской области в 2017 году.

Для всех заинтересованных будет представлена информация об образовательных организациях, реализуемых направлениях и специальностях, о порядке поступления в 2017 году, сроках подачи документов, условиях обучения. Родители обучающихся смогут задать все интересующие их вопросы.

Видеоконференция состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, 2а. ГАУДПО МО «Институт развития образования», ауд. 16, 3-й этаж.