О реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» депутаты узнают 28 февраля
16 февраля состоялось заседание совета Мурманской областной думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание думы начнется 28 февраля. Всего в повестку дня заседания включено свыше 30 вопросов.
Депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области», а также законопроекты, вносящие изменения в закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».
Во втором чтении планируется обсудить проект закона «Об Общественной палате Мурманской области».
В рамках «правительственного часа» региональные законодатели заслушают информацию о реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2017 годы.
Кроме того, предполагается утвердить перечни недвижимого имущества, передаваемого с областного уровня на муниципальный, обсудить кандидатуры для назначения на должность мирового судьи, обращения в федеральный центр и рассмотреть ряд других вопросов.