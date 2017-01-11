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Мурманская область. Арктика11.01.17 17:21

О восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭ

Реальные доходы населения РФ в ноябре 2016 года продолжили падение 25-ый месяц подряд, за более чем два года - по сравнению с октябрем 2014 года, когда доходы росли последний раз - спад составил 12,7%, отмечается в мониторинге НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году».

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в ноябре в годовом выражении упали на 5,6%.

В ноябре 2016 года среднедушевые доходы населения составили 30,8 тысячи рублей, что в реальном выражении соответствует 94,4% от прошлогоднего показателя. Длительность спада реальных доходов населения по итогам ноября достигла двадцати пяти месяцев. По сравнению с октябрем 2014 года - последним периодом роста реальных доходов - падение реальных доходов составило 12,7%, говорится в мониторинге ВШЭ.

Эксперты университета отмечают, что динамика доходов населения за 11 месяцев 2016 года не улучшилась по сравнению с прошлогодней, и переход к восстановительному росту не просматривается. При этом они отмечают, что наметился восстановительный рост реальной заработной платы. С февраля по июль изменения реальной зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, а с конца лета наметилась тенденция к росту. В августе она прибавила 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года, в сентябре - 1,9%, в октябре не изменилась, а в ноябре снова прибавила 1,7% по сравнению с ноябрем прошлого года,  отмечается в документе.

Тем не менее, как отмечают авторы мониторинга, о восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить пока рано. По данным Росстата, средняя заработная плата в ноябре 2016 года составила 36,1 тысячи рублей. В годовом выражении реальные зарплаты россиян в ноябре выросли на 1,7%, а по отношению к октябрю 2014 года снизились на 8,1%, пишут эксперты ВШЭ.

В декабре Минэкономразвития РФ ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов населения в 2016 году до 5,8%, пишет 1prime.ru

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