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Мурманская область. Арктика13.02.17 15:20

ОАО «Мурманоблгаз» оштрафовано на 150 тысяч рублей за уклонение от заключения договора с управляющей организацией

9 февраля Мурманское УФАС России по результатам рассмотрения административного дела оштрафовало ОАО «Мурманоблгаз» на 150 тысяч рублей за уклонение от заключения договора с ООО «Управдом» на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, сопровождающегося навязыванием платной услуги «Выдача выписки из архивных данных».

Основанием для привлечения к административной ответственности послужило обращение управляющей организации.

По результатам рассмотрения указанного заявления Мурманское УФАС России усмотрело в действиях ОАО «Мурманоблгаз» признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции», что послужило основанием для выдачи ОАО «Мурманоблгаз» предупреждения о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ОАО «Мурманоблгаз» было предложено заключить с ООО «Управдом» договор на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования в отношении многоквартирных жилых домов, перечисленных в заявке ООО «Управдом», исключив, при этом, необоснованное требование о предоставлении данных о количестве вводов, количестве стояков, количестве кранов отпуска, протяжённости внутреннего газопровода.

Предупреждение Мурманского УФАС России в установленный срок исполнено не было, в связи с чем, антимонопольным Управлением было принято решение о возбуждении в отношении ОАО «Мурманоблгаз» дела, в результате рассмотрения которого общество признано нарушившим антимонопольное законодательство.

К нарушителю законодательства применены штрафные меры, которые предусматривает часть 1 статьи 14.31 Кодекса об административных правонарушениях.

Стоит отметить, что на момент вынесения постановления об административном правонарушении  нарушение антимонопольного законодательства прекращено ОАО «Мурманоблгаз» путём направления в адрес ООО «Управдом» проекта договора на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, исключив требование о предоставлении ООО «Управдом» информации о перечне внутридомового газового оборудования в обслуживаемых управляющей организацией домах.

 

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