Объём перевозки нефти и нефтепродуктов по Северному морскому пути возрос в 4 раза

Объём перевозок по Северному морскому пути в 2016 году вырос на 35% в сравнении с аналогичным показателем 2015 года и составил 7 млн 265,7 тысячи тонн (завоз грузов составил 3 млн 119 тысяч 560 тонн, вывоз – 4 млн 146 тысяч 95 тонн), сообщает администрация СМП.

Объём перевозки нефти и нефтепродуктов возрос в 4 раза – до 3 млн 473 тысяч 822 тонн, газоконденсата незначительно вырос и составил 114 тысяч 482 тонн. Объём перевозки угля сократился на 38,4% - до 219 тысяч 759 тонн, рудоконцентрата – на 31% и составил 55 тысяч 176 тонн, другие сухие грузы – на 14,6% - до 3 млн 402 тысяч 416 тонн.