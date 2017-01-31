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Мурманская область. Арктика31.01.17 10:56

Объём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%

По предварительным данным, с начала 2017 года в российские порты отечественные рыбопромышленники сдали 107,5 тысячи тонн рыбной продукции (сырца), что на 19% больше аналогичного периода прошлого года и почти вдвое больше чем в январе 2014 года – до введения Россией контрсанкций.

Так, в порты Дальнего Востока объем поставок вырос на 20% по сравнению с 2016 годом и на 53% по отношению к 2014 году, достигнув 86 тысяч тонн. В Чёрном море отгрузки увеличились по сравнению с прошлым годом на 47,5% - до 5,9 тысячи тонн. В Балтийском море в порты поставлено 8 тысяч тонн – на 43% больше аналогичного периода 2016 года. При этом объём более чем в два раза превысил показатель 2014 года. В порты Северного бассейна поставки в январе снизились почти на 20%, составив 7,5 тысячи тонн.

По итогам 2016 года объём выгрузки рыбной продукции в российские порты составил 1,5 млн тонн – почти на уровне 2015 года. По отношению к 2014 году показатель вырос на 13,7%. Общие поставки, включая иностранные порты по итогам 2016 года составили 3,3 млн тонн. В частности, выгрузки в дальневосточные порты увеличились на 0,6% по сравнению с 2015 годом – до 1,21 млн тонн, и на 13% по отношению к 2014 году. Поставки в порты Балтийского моря возросли примерно на 1,5% по сравнению с 2015 годом, до 77,6 тысячи тонн, и на 76% по сравнению с 2014 годом. В черноморские порты объем поставок вырос на 24,4% к 2015 году, до 77 тысяч тонн. Объём поставок в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%, составив 164,6 тысячи тонн.

Значительно выросли объёмы поставок рыбных консервов (статистика по консервам ведется отдельно). По состоянию на 25 января выгружено более 1 тысячи тонн консервированной продукции – на 33,7% больше, чем в январе 2016 года. В дальневосточные порты поступили консервы из минтая, скумбрии, сайры и сельди, в Северный бассейн – из трески. За 2016 год в рыбные порты Российской Федерации поставлено 16,4 тысячи тонн консервов, что несколько выше показателя 2015 года (16,35 тысячи тонн). По сравнению с 2014 годом объем вырос на 17%. Основной объём традиционно приходится на Дальний Восток, в порты этого региона поставлялась продукция из лососевых, минтая, сайры, сельди, сардины иваси, скумбрии.

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