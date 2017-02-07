Объёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый рост

По данным администрации Северного морского пути, общий объём перевозок грузов по итогам 2016 года по данному маршруту составил 7265,7 тысячи тонн, что на 34,7% больше чем в 2015 году.

Структура грузопотока состояла в основном из генеральных грузов – 3402,4 тысячи тонн (-14,6%). Если объём перевезенных по СМП сухогрузов снизился – уголь на 38,2% (219,8 тысячи тонн), руда – на 30,9% (55,2 тысячи тонн), то наливные грузы показали небывалый рост – в 4 раза увеличилась перевалка нефти и нефтепродуктов (3473,8 тысячи тонн), газоконденсата – на 0,1% (144,5 тысячи тонн).

В акватории СМП расположено 6 морских портов, в том числе новый морской порт Сабетта, который обеспечивает эффективное освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Помимо морских портов грузовые операции осуществлялись в 19 оборудованных и необорудованных пунктах на побережье материка и островах. Северный морской путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское). Протяженность Северного морского пути от Карских Ворот до мыса Дежнёва составляет порядка 2500 морских миль.

По итогам за 2016 год администрацией СМП было выдано 718 разрешений на плавания в акваториях СМП, в том числе 144 разрешений судам под иностранным флагом.