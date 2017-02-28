Обладателем Гран-при областного открытого конкурса ансамблей бального танца «Февральские вьюги» стал коллектив «Альянс-дэнс» североморского Дворца культуры «Строитель»

В эти выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги». Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в конкурсе приняли участие 14 ансамблей бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Мурманской и Ленинградской областей.

Конкурсанты продемонстрировали танцевальные способности в номинациях: «Вальс, вальс, вальс», историко-бытовые танцы, танцы европейской и латиноамериканской программ и шоу-номера.

Члены жюри оценивали оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру и соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма.

Обладателем Гран-при стал ансамбль бального танца «Альянс-дэнс» североморского Дворца культуры «Строитель».

Дипломами были также награждены ансамбли бального танца: «ОниОна» и «Ювента» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, «Овация» Дворца культуры «Судоремонтник» г. Мурманска, «Тандем» Апатитского городского Дворца культуры им. В.К. Егорова, «Панацея» Дворца культуры «Восход» п. Никель, «Дуэт» и «Грация» Мончегорского городского Центра культуры и танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» Гатчинского городского Дворца культуры.