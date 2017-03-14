Обладателем гран-при VI регионального конкурса юных пианистов «Молодые виртуозы» стала мурманчанка Юлия Никитина

В Мурманском колледже искусств состоялся VI региональный конкурс юных пианистов «Молодые виртуозы», который прошел в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Учредителем конкурса является комитет по культуре и искусству Мурманской области.

В конкурсе приняли участие 39 учащихся из 20 школ искусств городов и поселков Мурманской области, а также 11 студентов Мурманского колледжа искусств. Исполнительская программа участников конкурса включала в себя четыре произведения у учащихся и шесть произведений у студентов.

По итогам конкурсных прослушиваний обладателем гран-при конкурса и премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» стала Юлия Никитина, воспитанница детской школы искусств № 1 г.Мурманска.

В младшей группе учащихся победителями стали Наталья Михайлова из Североморска и Екатерина Миронова из Снежногорска. Второе место разделили апатитчанка Эмилия Столяренко и Дарья Клюева из города Полярные Зори, а третье место заняли Александр Сазонов из Апатитов, Даниил Шнянин из Заполярного и Анна Деревягина из Ревды.

В старшей группе учащихся первое место занял североморец Никита Витусевич, второе место – мурманчане Святослав Федотов и Тамара Еременко, Анастасия Трофимова из Мурмашей, а третье место разделили Юлия Горовенко из Североморска, Марина Швидкая из Колы и мурманчане Елена Никитина и Степан Бекаури.

В группе студентов 1-2 курсов Мурманского колледжа искусств победителем стала Анна Жбиковская, обладателями дипломов за второе место стали Елена Смурова и Евгения Иванушкина, а за третье место – Сабина Гаффарова, Ева Комарова и Дарья Смирнова. В группе студентов 3-4 курсов лауреатами I степени стали Лада Аксёнова и Надежда Лукьянчук, а лауреатом III степени – Михаил Гребнев.