Обладателем приза губернатора и Гран-при областного фестиваля солдатской песни стал Артем Таскаев из Кильдинстроя

В Оленегорске прошёл XXI областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать», организатором которого выступил областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В этом году фестиваль был посвящен 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. Из городов и посёлков, военных гарнизонов области съезжаются ветераны Афганистана и те, кто хочет выразить им своё уважение и благодарность. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители: военнослужащие, сотрудники силовых структур и ведомств, гражданский персонал, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений их Ярославля, Мурманска, Гаджиево, Ковдора, Оленегорска, Полярные Зори, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Кировска, Снежногорска, поселков Спутник, Протоки, Печенга, Кильдинстрой, Зеленоборский, Ёнский и села Алакуртти – всего около 100 участников.

По традиции в рамках фестиваля состоялся вечер-встреча участников фестиваля с ветеранами боевых действий, а также слёт молодёжных военно-патриотических общественных организаций, митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в Оленегорске. Особым подарком для участников и гостей фестиваля стал концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад».

Фестиваль солдатской песни прошел по двухдневной программе и включал в себя исполнительский конкурс по трем номинациям: солисты, ансамбли и авторы-исполнители.

По результатам работы жюри призовые места распределились следующим образом:

Специальными дипломами «За проникновенное исполнение» были награждены Виталий Протопопов из Оленегорска и Алина Щечина из Управления Министерства внутренних дел России по Мурманской области. Дипломом «За лучшее раскрытие темы «Когда поют солдаты, спокойно дети спят» было удостоено гаджиевское трио «Воины России». Группе «Космос» из поселка Протоки был вручен диплом «За патриотическое воспитание подрастающего поколения», а Сергею Кашину из города Полярные Зори – «За преданность фестивалю». Призом общественного жюри была награждена Екатерина Малахова из поселка Спутник.

Обладателем диплома I степени в номинации «Авторы-исполнители песен собственного сочинения» стал Евгений Стрижалов из поселка Спутник. Диплома II степени была удостоена мурманчанка Ирина Вознюк, а дипломом III степени была награждена группа «Поиск» из города Полярные Зори.

В номинации «Солисты» обладателем диплома I степени и приза Ассоциации шефства над Краснознаменным Северным флотом стал Александр Кошеваров из поселка Спутник, диплом II степени был вручен Екатерине Малаховой из поселка Спутник, а диплом III степени – апатитчанке Евгении Поповой.

Дипломом I степени в номинации «Ансамбли» был награжден оленегорский мужской ансамбль «Русь», дипломом II степени – вокально-инструментальный ансамбль «Личное время» из Оленегорска, дипломом III степени – группа «Мирное небо» из посёлка Алакуртти.

Обладателем приза губернатора и Гран-при XXI областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» стал Артем Таскаев из посёлка Кильдинстрой.