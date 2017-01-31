28 января в п.Мурмаши состоялись соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района. Они стали первым крупным лыжным стартом в Кольском районе в наступившем 2017 году. В соревнованиях приняли участие 174 спортсмена из Колы, Мурмашей, Молочного, Междуречья, Кильдинстроя, Туломы, Верхнетуломского, Видяево, Росляково, Североморска, Мурманска и даже из Кандалакши.

Кроме лыжников, на стартовую поляну пришли и приехали многочисленные болельщики, желающие поддержать знакомых, покоряющих дистанции.

Хорошему настроению всех присутствующих способствовала отличная погода и, конечно, чай с блинчиками, которые были приготовлены работниками Мурмашинской СОШ № 1.

На торжественном параде перед началом соревнований глава администрации Кольского района Александр Лихолат и председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной думы Лариса Круглова поблагодарили представителей спортивной общественности, вносящих ощутимый вклад в развитие лыжного спорта в Кольском районе.

Александр Лихолат вручил Владимиру Урбану Почётную грамоту, а Александру Ерёмину и Дмитрию Дьякову благодарственные письма главы администрации Кольского района.

Александру Васильеву и Александру Жукову Лариса Круглова вручила Благодарственные письма Мурманской областной думы.

Победителями в своих возрастных группах стали: Прокофьев Ким (Мурмаши), Бауэр Андрей (Мурманск), Кузьмин Игорь (Мурманск), Иванцов Алексей (Североморск), Бровин Алексей (Мурманск), Некрылов Матвей (Мурмаши), Корнеева София (Мурмаши), Молчанова Анастасия (Североморск), Соколова Татьяна (Мурманск), Мельникова Ирина (Мурмаши), Лобачкова Наталья (Кола), Ермолина Галина (Мурмаши).

Обладателями Кубка главы администрации Кольского района 2017 года стали Алексей Бровин и Татьяна Соколова, сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.