Областная детско-юношеская библиотека приглашает на мероприятия, посвященные Рождеству

15 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для юных читателей пройдут мероприятия, посвященные Рождеству.

В 11 часов в отделе литературы по искусству состоится творческая мастерская «Волшебный квиллинг». Ребята примут участие в творческом занятии по изготовлению рождественского ангела в технике квиллинг. Участники мастерской прочтут стихотворение «Крошку-ангела в сочельник…» Федора Михайловича Достоевского, познакомятся с репродукциями картин художников, обращавшихся к теме Рождества.

А в 14 часов в отделе психологической поддержки читателей на литературном часе «За окошком Рождество – это чудо, волшебство» юные мурманчане познакомятся с чудесной историей рождения Иисуса Христа. Прослушав стихотворение Александра Черного «Рождественское», вспомнят животных, которые пришли посмотреть на младенца, из предания о первой Рождественской ёлке узнают, как появился обычай украшать на Рождество ёлку для детей.

В отделе краеведения в 15.00 читатели библиотеки примут участие в вечерних посиделках с книгой «Сказки из старой куваксы». Ребята послушают сказки и легенды из старой куваксы, узнают, кто такие саамы, где они живут, а также познакомятся с уникальными рукописными книгами, которые рассказывают о коренных жителях Кольского полуострова.