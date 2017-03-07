Областная детско-юношеская библиотека вместе с юными читателями поздравила мурманских мам с Международным женским днём

В преддверии Международного женского дня в отделах Мурманской областной детско-юношеской библиотеки прошли праздничные мероприятия. Юные читатели и их мамы встретились с Маргаритой Клочковой, психологом семейного оздоровительного Центра «Аврора», которая провела психологическую мастерскую по сказкотерапии «Мамина сказка».

Мамы вспоминали любимые сказки из своего детства. Психолог познакомила участников тренинга с основой построения сказки для детей и попросила выделить проблему, которую поможет решить сказочный сюжет или история из жизни для своего ребёнка. Мамы с интересом делились проблемами, которые возникают у них с детьми. Некоторые удалось решить прямо «здесь и сейчас» с помощью более опытных родителей.

В завершении тренинга мамы попробовали написать и прочитать сказку собственного сочинения для своего ребёнка.

В актовом зале предпраздничная «Минутка славы» собрала более 120 гостей библиотеки - выступающих и зрителей. Воскресный семейный праздник проходил в рамках фестиваля «Мама читающего ребёнка».

На праздничном концерте присутствовали мамы, папы, бабушки, друзья, группы поддержки участников. Мамы разных профессий, выступая с детьми, исполнили песни на немецком и английском языках, показали пародию на телевизионную передачу «Жить здорово!», ковбойский номер, исполнили песни о любви и весне, сыграли на музыкальных инструментах народную и классическую музыку. Очаровательные мамы во всем были примером для своих детей, а папы, сидящие в зале, активно поддерживали выступающих.

«Праздник самых милых дам – наших бабушек и мам» прошел в отделе обслуживания дошкольников в рамках фестиваля для всей семьи «Мама читающего ребёнка». Для мам ребята устроили настоящий «Модный приговор» – наряжали их и радовали своим умением помогать любимым мамочкам. Праздничным танцевальным подарком для всех гостей стало выступление ребят из детского сада № 93. В конце праздника всех мам ждали результаты сказочной лотереи-предсказания.