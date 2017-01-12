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Мурманская область. Арктика12.01.17 08:19

Областная филармония приглашает северян на концерт Мурманского филармонического оркестра

14 января в Мурманской областной филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под руководством московского дирижера Дмитрия Полякова.

Дмитрий Поляков - российский дирижёр и композитор, воспитанник Московской консерватории. В разное время выступал на многих ведущих сценах: в Большом зале Московской консерватории, Рахманиновском и Малом залах Московской консерватории, на других площадках Москвы, России и за рубежом. Под его управлением играли такие коллективы, как Бранденбургский государственный оркестр Франкфурта на Одере (Германия), Зелёногурский филармонический оркестр (Польша), Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, Академический симфонический оркестр имени В. И. Сафонова, Красноярский академический симфонический оркестр, Мурманский филармонический оркестр, Нижнетагильский филармонический оркестр и многие другие.

Дмитрий - автор симфонических произведений, инструментальных концертов, камерно-инструментальной, вокальной музыки и хоровых сочинений. Многие сочинения Дмитрия Полякова исполняются как в России, так и за рубежом.

В исполнении музыкантов оркестра и солиста – московского пианиста Михаила Мордвинова прозвучат произведения Густава Малера, Альфреда Шнитке, Дмитрия Полякова, Георгия Свиридова.

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